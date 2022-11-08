مهجة القدس: الأسير صهيب السعدي يتنسم عبير الحرية

أفـادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى، الـيـوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد صهيب يوسف سالم السعدي (29 عامًا) من مخيم جنين بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 18شهرًا.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس في تصريح صحفي، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 08/05/2021م؛ وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي دون أن توجه إليه أية تهمة تذكر.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر صهيب السعدي ولد بتاريخ 04/11/1993م؛ وهو متزوج، ولديه طفلة واحدة، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومقاومة الاحتلال، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.