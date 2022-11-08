بلدية غزة : بعض المناطق لا زالت تعاني من إشكاليات وبحاجة لشبكات لتصريف مياه الأمطار

أعلن م. حسني مهنا مدير الاعلام في بلدية غزة اليوم الثلاثاء8/11/2022 ، ان بعض المناطق لا زالت تعاني من إشكاليات وبحاجة لشبكات لتصريف مياه الأمطار بعد التدمير الذي تعرضت له البنية التحية خلال عدوان 2021.

وقال المهندس مهنا لإذاعة صوت الأقصى أن طواقم بلدية غزة تعمل في الميدان الآن لمعالجة الإشكاليات التي ظهرت مع دخول المنخفض الجوي.

وأكد أن طواقم البلدية لم تغادر الميدان حتى تضمن أن الأمور جيدة ونأمل ألا تتكرر في المنخفضات القادمة.

وأوضح بلدية غزة تعاني بشكل كبير في نقص الإمكانيات والمستلزمات وتحاول بجد بالتعاون مع العديد من الشركاء والجهات ذات العلاقة لتجاوز هذه الأزمة.

ويشار الى ان عدد من المناطق في قطاع غزة غرقت جراء كمية الامطار الغزيرة التي تساقطت على قطاع غزة .