الجهاد تستقبل المحرر الشرقاوي وتهنئ بحريته في جنين

استقبلت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ابنها الأسير المحرر المجاهد طه ناجح لطفي شرقاوي (35 عاماُ) من بلدة الزبابدة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 16 شهراً.

وشارك في استقبال المحرر الشرقاوي وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي إلى جانب حشد من جماهير شعبنا وعوائل الشهداء والأسرى في بلدة الزبابدة بمحافظة جنين.

وهنأ القيادي المحرر خضر عدنان خلال كلمة له الأسير المحرر القائد أبو عبد الله الشرقاوي بالحرية، سائلاً المولى عز وجل الحرية لجميع إخوانه الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، مرسلاً بالتحية لأهالي وشهداء وأسرى بلدة الزبابدة.

وأثنى القيادي عدنان على الدور الدعوي الذي قدمه المحرر الشرقاوي داخل صفوف الحركة الأسيرة، متمنياً أن يستمر في مسيرته بالدعوة والجهاد والمقاومة في بلدة الزبابدة التي تعتبر عرينا للجهاد والمقاومة.

يذكر أن الأسير المحرر طه الشرقاوي (35 عامًا) من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة الزبابدة بمحافظة جنين، متزوج ولديه طفل واحد، وكان قد اعتقل بتاريخ 05/07/2021م وتم تحويله للاعتقال الإداري، وله عدة اعتقالات سابقة.