بالفيديو والصور الدفاع المدني بغزة لـ"فلسطين اليوم": أعلنا الاستنفار نتيجة الأمطار الغزيرة و مخيم الشاطئ أكثر المناطق تضرراً

قال الناطق الاعلامي باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل، اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022: إن الطواقم الميدانية التابعة للدفاع المدني، تعاملت مع عدة في قطاع غزة، خلال المنخفض الجوي الذي ضرب البلد منذ صباح اليوم.

وأوضح بصل في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"،

أن الطواقم الميدانية شرعت بسحب 6 سيارات تعطلت نتيجة ارتفاع منسوب المياه، وشفط المياه من 7 منازل في مناطق متعددة، مشيراً إلى أن "البلاخية" في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة هي أكثر المناطق التي تضررت بفعل المنخفض الجوية، نتيجة ارتفاع منسوب المياه.

ونوه بصل إلى أنه منذ الأمس، أعلن الدفاع المدني حالة الطوارئ والاستنفار لطواقمه الميدانية، ونشرها في شوارع ومناطق القطاع من أجل سرعة التعامل مع الأضرار التي يخلفها المنخفض الجوي، موضحاً أن التعامل مع الأحداث يكون وفق الأولوية والأهمية.

وعن الشوارع التي غرقت في القطاع، أشار إلى أن ارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع يأتي نتيجة إغلاق المصارف الصحية الخاصة بتصريف مياه الأمطار، نتيجة وجود الأتربة و"الأوساخ" داخلها، مبيناً أن معالجة وتنظيف تلك المصارف من اختصاص البلدية ولا علاقة للدفاع المدني بها.

ورصدت كاميرات مواقع إخبارية ونشطاء ومواطنين، غرق بعض الشوارع في قطاع غزة وارتفاع منسوب المياه فيها، مع بدء المنخفض الجوي الذي بدأ يؤثر على البلاد منذ الصباح الباكر.

وقال الراصد الجوي ليث العلامي: "تجدد الأمطار في شمال ووسط فلسطين المحتلة خلال الساعات القادمة حيث تبقى الفرصة واردة بقية اليوم وخلال يوم غدٍ الأربعاء لهطول الأمطار على فترات متقطعة".

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء 8-11- 2022، أن تتأثر البلاد اعتباراً من ساعات الصباح الباكر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام والجو باردا خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.



