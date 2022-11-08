سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 8-11-2022، يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، وتعد أسعار الدولار في سوريا من الموضوعات المهمة والتي تهم شريحة كبيرة من السوريين، وخاصة من التجار والمستثمرين، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الدولار في سوريا، ونتيجة لزيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء8-11-2022، ولمعرفة كافة الأسعار تابع المقال للنهاية.

أسعار الدولار في سوريا

ارتفع سعر صرف الدولار اليوم في سوريا خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 8 -11-2022 لدى السوق السوداء.

وصعد سعر الدولار اليوم الأحد في سوريا لدى السوق السوداء ليصل إلى 5170 ليرة للشراء، و5210 ليرات للبيع، مقابل 5155 ليرة للشراء، و5200 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق بحسب "sp-today" لرصد أسعار العملات في السوق السورية السوداء.





سعر اليورو والاسترليني في سوريا

وانخفض سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق السوداء مقابل الليرة ليصل إلى 5156 ليرة للشراء، و5200 ليرة للبيع، مقابل 5152 ليرة للشراء، و5192 ليرة للبيع، خلال تعاملات أمس.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني ارتفاعا هو الآخر خلال تعاملات اليوم بالسوق السوداء ليصل إلى 5912 ليرة للشراء، و5968 ليرة للبيع، مقابل 5867 ليرة للشراء، و5917 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.





سعر الريال والدرهم والدينار

وتحرك سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق السوداء في نطاق ضيق ليصل إلى 1375 ليرة للشراء، و1388 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي، في سوريا لدى السوق السوداء نحو 1405 ليرات للشراء، و1419 ليرة للبيع، مقارنة بـ1404 ليرات للشراء، و1416 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

وجاء سعر الدينار الكويتي، اليوم في سوريا لدى السوق السوداء 16699 ليرة للشراء، 16853 ليرة للبيع.