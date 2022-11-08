القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 مصر والسعودية مجانا.. القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 مونديال قطر نايل سات وعرب سات، نقترب من بدء انطلاق مباريات كأس العام 2022 الذي تنظمه دولة قطر كأول دولة عربية منذ تأسيس البطولة، إذ إن أياما قليلة متبقية على انطلاق بطولة مونديال قطر 2022، التي من المقرر أن تنطلق يوم 20 نوفمبر 2022، وتلعب آخر مباراة في الـ 18 من شهر ديسمبر 2022، حيث يبدأ مدربو المنتخبات منذ أيام في الإعلان عن قوائمهم النهائية من أجل خوض المونديال، وبعض المدربين لم يعلنوا عن قوائمهم النهائية بعد مؤجلين ذلك للأيام المقبلة، لكن الكثير من جماهير كرة القدم سافرت إلى قطر من أجل الحجز وترتيب أمورها لمشاهدة مباريات المونديال من قلب المدرجات.

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Six nations.

Six captains.

One dream. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 24, 2022

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