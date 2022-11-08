الاحتلال يعترف بمقتل مستــوطن متأثرًا بجراحه التي أصيب بها قرب نابلس قبل أسبوعين

كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء 8/11/2022 ، عن مقتل مستوطن متأثرًا بجراحه التي أصيب قبل أسبوعين قرب نابلس بالضفة المحتلة.

وقالت قناة "كان" العبرية:" أن المستوطن الذي قُتل كان أصيب خلال عملية طعن وقعت قرب قرية الفندقومية، فيما تمكن المنفذ من الانسحاب من المكان بسلام".

ويُشار إلى أن هذه العملية وقعت بعد ساعات من ارتقاء 6 شهداء بينهم القيادي البارز في مجموعات "عرين الأسود" في نابلس وديع الحوح برصاص جيش الاحتلال.

وكان قد استشهد، فجر الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 الماضي، القيادي البارز في مجموعة "عرين الأسود" وديع الحوح خلال اشتباك مع قوات كبيرة من جيش الاحتلال التي تسللت إلى البلدة القديمة في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.