إليك موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في مباريات الدوري الـ26 نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 - 2023

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في مباريات الدوري الـ26 من نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 - 2023 ، اليوم تم الإعلان في مؤتمر صحفي عن قرعة الدوري وبدأت عمليات البحث الواسعة عبر محرك جوجل الشهير من أجل التعرف على موعد مباراة ريال مدريد وليفربول وهذا الامر بكل تأكيد دفع فريق فلسطين اليوم في الحرص الكبير على كتابة هذه المقالة التي من خلالها سوف تتعرفون على تفاصيلها كافة ، وفي مقالات أخرى قدم فريق الموقع تفاصيل أخرى عن مباريات أوروبية هامة ونشير لكم في هذه المقدمة إلى أننا وضعنا لكم التشكيلة المتوقعة للفريق الاسباني وأيضا الإنجليزي وكل ما عليكم الآن هو المتابعة الكاملة حتى النهاية كما وندعوكم إلى قراءة المقالات الأخرى التي نضع فيها تفاصيل أخرى عن العديد من المباريات في كافة الدوريات كما هو الحال هنا .

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في الـ16 نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 - 2023

وسوف نجيب لكم في هذه الفقرة عن تساؤل حول موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في مباريات الدوري الـ 16 من نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 حيث أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى أن مباريات هذا الدوري تقام يومي 14 و15 فبراير 2023 . وأيضا في 21 و22 من الشهر ذاته .

أما في مباريات العودة فإنها ستقام أيام 11 و12 مارس 2023، و18 و19 من الشهر ذاته ، وعن التشكيلة المتوقعة فهي على النحو التالي.

تشكيل فريق ريال مدريد وليفربول

ولقد وضعنا لكم تشكيلة فريق ريال مدريد التي من المتوقع ان يسجل فيها تشكيل نظيره ليفربول الإنجليزي في الثمن من الدوري الأوروبي 2022 وهي على النحو التالي إذ أنه يأتي في حراسة المرمى: تيبو كورتوا. وفي خط الدفاع: ميندي، ألابا، ميليتاو، كارفخال. وفي خط وسط الملعب كل من اللاعب: فالفيردي، تشاوميني، مودريتش. أما في خط الهجوم فإنه يضم : فينيسيوس جونيور، رودريجو، أسينسيو.

تشكيل فريق ليفربول وريال مدريد في دوري الابطال

ولقد وضعنا بعد الفقرة السابقة تشكيل فريق ليفربول التي سيواجه من خلالها نظيره ريال مدريد وهو على النحو التالي: إذ أنه يأتي في حراسة المرمى: أليسون بيكر. أما في خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، كوناتي، روبيرتسون.

وفي خط الوسط فإنه يضم كل من اللاعب : تياجو ألكانتارا، إليوت، فابينيو. أما في خط الهجوم فإنه يضم كل من : نونيز، فيرمينو، محمد صلاح.

قنوات الناقلة لدوري ابطال أوروبا 2023

أولا: قناة CBC SPORT HD.

ثانيا: قناة Varzish Sport HD.

ثالثا: قناة Iran 3.

رابعا: قناة 3 Sport.

خامسا: قناة ليبيا سبورت

سادسا: قناة ZDF الألمانية

ليفربول وريال مدريد 🫣 pic.twitter.com/WN6VITnzbT — Mohammed saied (@saiedahly) November 7, 2022

سابعا: قناة TVPlay Sports.

ثامنا: قناة ARD Das Erste HD الألمانية

CBC Sport HD 11135 h AzerSpace 1 46.0°E 27500.

Idmen TV 11175 h AzerSpace 46°E 27500.

ARENA SPORT 11512 v Eutelsat 30000.

RTS 10971 h Hot Bird 13 29700.

IRIB Varzich 11881 h Badr-4/5/6/7 27500

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في الـ 16 من نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .