تردد قناة ماجد الجديد 2023 على القمر الصناعي نايل سات، رصد فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" عمليات بحث واسعة عبر محرك جوجل العالمي عن تردد قناة ماجد الجديد 2023، وذلك بسبب الانقطاع المفاجئ للقناة عن البث، بالتزامن مع انقطاع جميع القنوات، و تعد قناة ماجد للأطفال تعتبر من افضل قنوات الأطفال، وذلك نظرًا لمحتواها المميز المتنوع والذي يقدم كافة متطلبات الطفل العربي، و في هذه المقالة يضع لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تردد قناة ماجد الجديد 2023 على النايل سات.

تردد قناة ماجد الجديد

و قد أعلنت إدارة قناة ماجد للأطفال عن حصولها على البث المباشر لبرامج الأطفال، وبالتالي أصدرت تحديثًا لترددها الجديد على جميع الأقمار الصناعية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على النحو التالي.

تردد قناة ماجد الجديد 2023 على النايل سات

التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ استقطاب

11411 27500 3/4 عمودي

تردد القناة على العرب سات 2023 بعد التعديل الأخير

التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب

11804 27500 3/4 أفقي

نبذة عن قناة ماجد للأطفال

تعتبر قناة ماجد من قنوات الأطفال التي تم إنشاؤها وإطلاقها حديثًا على نايل سات وعرب سات حيث تقدم القناة محتوى إذاعيًا للأطفال من مختلف الفئات العمرية حيث توفر القناة للأطفال مجموعة من أفضل الرسوم الكرتونية يتم عرضها يوميًا.

قناة ماجد مناسبة لجميع الأطفال بصرف النظر عن ذلك، تعد قناة ماجد من أجمل قنوات الأطفال التي تهتم بترفيه الأطفال من جميع الأعمار.

قناة ماجد الجديدة للأطفال

أصبحت قناة ماجد للأطفال من القنوات الرائدة والأبرز للأطفال في الدول العربية. تبث قناة ماجد للأطفال محتواها عبر القمر الصناعي “نايل سات وعرب سات”. يتجدد المحتوى برسوم متحركة ورسوم متحركة تتناسب مع أعمارهم وتتوافق مع العادات والتقاليد في المجتمعات العربية. كما تقدم القناة برامج تعليمية وأغاني ترفيهية وأنشطة ترفيهية تنمي وعيهم وتحفز الإبداع والموهبة بداخلهم.