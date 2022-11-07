تشكيل منتخب فرنسا لكأس العالم 2022- تشكيلة منتخب فرنسا كأس العالم مونديال قطر 2022، يعاني منتخب فرنسا من غيابات كثيرة في معظم خطوطه، حيث يغيب عنه أبرز لاعبي الوسط، بعد أن تعرضوا لإصابات عدة، إذ من المتوقع أن يكون هناك تغييرات جذرية على التشكيلة الرسمية التي كان ينوي الاعتماد عليها المدير الفني لمنتخب الديوك، ديديه ديشامب، إذ إنه وبعد أن تأكد غياب لاعبين كان يريد أن يعتمد عليهم، بات عليه أن يختبر آخرين يلعبون بذات المركز، حتى لا يحدث خللا في المباريات المقبلة، ويحافظ على لقبه الذي فاز به عام 2018 بعد تغلبه على المنتخب الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين.

التشكيل الرسمي لمنتخب فرنسا في مونديال قطر 2022

جمهور المنتخب الفرنسي يبحث عن، التشكيل الرسمي لمنتخب فرنسا في مونديال قطر 2022، حيث يضم منتخب الديوك خط هجوم ناري يقوده كيليان مبابي هداف كأس العالم 2018 ومهاجم باريس سان جرمان، وأنطوان غريزمان هداف أتلتيكو مدريد الإسباني وأوليفييه جيرو مهاجم ميلان الإيطالي وكينغسلاي كومان لاعب بايرن ميونخ الألماني، لكن هناك غيابات كثيرة قد تؤثر على وسط الميدان أبرزها بول بوغبا نجم يوفنتوس الإيطالي، وكانتي نجم وسط تشيلسي الإنجليزي، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، التشكيل الرسمي لمنتخب فرنسا في مونديال قطر 2022.

فرنسا في كاس العالم قطر 📊



منتخب فرنسا بطلة العالم باسماء جديدة شابة عكس الذي قبل فالاصابات نهكت البطل 😬

ربما قد نشهد أسماء جديدة ولها خبرة باستنثاء مبابي ولوريس وفاران بحال عودته من الاصابة.

بن يدر وكومان وتشواميني وفوفانا وبياديشلي وصاليبا



اصبح كاس العالم مميزاً قبل ان يبدأ pic.twitter.com/wJ7qrbUFji — صريح موناكو 🇫🇷 (@OmarASM10) November 5, 2022

التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا في كأس العالم 2022

إصابات عدة لحقت بنجوم المنتخب الفرنسي، دفعت إلى عدم مشاركتهم في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في دولة قطر، التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا في كأس العالم 2022، فرنسا ستعمل بكل قوة من أجل الدفاع عن لقبها، الذي حصدته عام 2018، في مونديال قطر 2022 عندما تتنافس في إطار المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا منتخبات الدنمارك وأستراليا وتونس، ويبدأ رجال المدرب ديشامب كأس العالم بمواجهة أستراليا يوم 22 نوفمبر 2022.





تشكيلة فرنسا في مونديال قطر

يهتم عشاق الساحرة المستديرة بشكل عام، ومحبو منتخب فرنسا في البح عن، تشكيلة فرنسا في مونديال قطر، حيث من المتوقع أن تشهد تشكيلة فرنسا في كأس العالم 2022 تغييرات جذرية بتواجد هوجو لوريس في حراسة المرمى وفي خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – رافاييل فاران – جول كوندي – بنيامين بافارد وخط الوسط: أوريلين تشواميني – إدواردو كامافينغا -كيليان مبابي – كريستوفر نكونو – عثمان ديمبيلي بالإضافة إلى كريم بنزيما في الهجوم، وبهذا نكون قد انتهينا من، تشكيل منتخب فرنسا لكأس العالم 2022- تشكيلة منتخب فرنسا كأس العالم مونديال قطر 2022.