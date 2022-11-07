ارتفاع دمغ الذهب في فلسطين

دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، 1.86 طن ذهب خلال تشرين الأول الماضي، بزيادة 25% مقارنة مع الشهر المناظر من العام الماضي.

وبينت المديرية في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن حجم إيراداتها من المعادن الثمينة التي تحمل الدمغة الفلسطينية (قبة الصخرة) بلغت حوالي 1.86 مليون شيقل خلال تشرين الأول الماضي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 22% عن نفس الشهر من العام السابق، الذي بلغت نحو 61.4 مليون شيقل.

وسجل متوسط سعر أونصة الذهب في شهر تشرين الأول انخفاضا بنسبة 7% إلى 1660 دولارا من 1800 دولار في الشهر المناظر من العام الماضي.

وتدمغ مديرية المعادن الثمينة سنويا ما معدله 8 أطنان من المصوغات الذهبية، ويعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 556 مصنعا ومحلا تشغل نحو 3 آلاف عامل.