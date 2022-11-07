العد التنازلي موعد شهر رمضان المبارك 1444- كم باقي لشهر رمضان 2023، يسأل الكثير حول العالم، عن الشهر الذي ينتظره المسلمون في مختلف الدول العربية والعالم باعتباره شهر الصيام والقيام، الذي يتضاعف فيه الأجر والثواب، فيسألون عبر محركات البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي عن العد التنازلي موعد شهر رمضان المبارك 1444- كم باقي لشهر رمضان 2023، وموعد اليوم الأول من شهر رمضان 1444 – 2023، وعلى تقويم شهر رمضان المبارك بالهجري والميلادي، لذا نسعى في فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية لعرض العد التنازلي موعد شهر رمضان المبارك 1444- كم باقي لشهر رمضان 2023.

العد التنازلي موعد شهر رمضان المبارك 1444- كم باقي لشهر رمضان 2023

شهر رمضان المبارك هو تاسع شهر في التقويم الهجري بعد شهر شعبان، ويليه شهر شوال، وهو شهر الصوم الذي يمتنع فيه المسلمون عن الطعام والشراب من الفجر حتى غروب الشمس، وتجدر الإشارة إلى أن شهر رمضان 1444 سيكون خلال شهر مارس وشهر أبريل من العام القادم 2023.

اليوم الأول من شهر رمضان المبارك عام 1444 – 2023 سيكون يوم الخميس 23 مارس آذار عام 2023 م، وذلك وفقًا للتوقعات الفلكية التي قالت إن يوم الأربعاء 22 مارس سيكون اليوم الأخير من شهر شعبان، وسيتم استطلاع هلال الشهر الفضيل خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

رمضان 2023 يوافق كم ميلادي

يوافق شهر رمضان 1444 شهري مارس وأبريل من العام 2023، ويمكن التعرف على تقويم الشهر الفضيل من خلال الجدول التالي:

اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي

الخميس 1 رمضان 1444 23 مارس 2023

الجمعة 2 رمضان 1444 24 مارس 2023

السبت 3 رمضان 1444 25 مارس 2023

الأحد 4 رمضان 1444 26 مارس 2023

الاثنين 5 رمضان 1444 27 مارس 2023

الثلاثاء 6 رمضان 1444 28 مارس 2023

الأربعاء 7 رمضان 1444 29 مارس 2023

الخميس 8 رمضان 1444 30 مارس 2023

الجمعة 9 رمضان 1444 31 مارس 2023

السبت 10 رمضان 1444 1 أبريل 2023

الأحد 11 رمضان 1444 2 أبريل 2023

الاثنين 12 رمضان 1444 3 أبريل 2023

الثلاثاء 13 رمضان 1444 4 أبريل 2023

الأربعاء 14 رمضان 1444 5 أبريل 2023

الخميس 15 رمضان 1444 6 أبريل 2023

الجمعة 16 رمضان 1444 7 أبريل 2023

السبت 17 رمضان 1444 8 أبريل 2023

الأحد 18 رمضان 1444 9 أبريل 2023

الاثنين 19 رمضان 1444 10 أبريل 2023

الثلاثاء 20 رمضان 1444 11 أبريل 2023

الأربعاء 21 رمضان 1444 12 أبريل 2023

الخميس 22 رمضان 1444 13 أبريل 2023

الجمعة 23 رمضان 1444 14 أبريل 2023

السبت 24 رمضان 1444 15 أبريل 2023

الأحد 25 رمضان 1444 16 أبريل 2023

الاثنين 26 رمضان 1444 17 أبريل 2023

الثلاثاء 27 رمضان 1444 18 أبريل 2023

الأربعاء 28 رمضان 1444 19 أبريل 2023

الخميس 29 رمضان 1444 20 أبريل 2023

التقويم الهجري 1444

يمكن التعرف على ترتيب أشهر السنة الهجرية 1444 وما يقابلها بالأشهر الميلادية من خلال الجدول التالي:

ترتيب الشهر الشهر الهجري الشهر الميلادي

الشهر الأول محرم عام 1444 هـ شهر يوليو وشهر أغسطس 2022 م.

الشهر الثاني صفر عام 1444 هـ شهر أغسطس وشهر سبتمبر 2022 م.

الشهر الثالث ربيع الأول عام 1444 هـ شهر سبتمبر وشهر أكتوبر 2022 م.

الشهر الرابع ربيع الآخر عام 1444 هـ شهر أكتوبر وشهر نوفمبر 2022 م.

الشهر الخامس جمادى الأولى عام 1444 هـ شهر نوفمبر وشهر ديسمبر 2022 م.

الشهر السادس جمادى الآخرة عام 1444 هـ شهر ديسمبر 2022، وشهر يناير 2023 م.

الشهر السابع رجب عام 1444 هـ شهر يناير وشهر فبراير 2023 م.

الشهر الثامن شعبان عام 1444 هـ شهر فبراير وشهر مارس 2023 م.

الشهر التاسع رمضان عام 1444 هـ شهر مارس وشهر أبريل 2023 م.

الشهر العاشر شوال عام 1444 هـ شهر أبريل وشهر مايو 2023 م.

الشهر الحادي عشر ذو القعدة عام 1444 هـ شهر مايو وشهر يونيو 2023 م.

الشهر الثاني عشر ذو الحجة عام 1444 هـ شهر يونيو وشهر يوليو 2023 م.

كم باقي على رمضان 1444

إن اليوم الأول من شهر رمضان المبارك عام 1444 – 2023 سيكون يوم الخميس 23 مارس آذار عام 2023 م، وفيما يلي عداد رقمي يوضح الوقت المتبقي على بداية شهر رمضان 1444 بالأيام والساعات والدقائق:

كم باقي على رمضان 1444

135 يوم و 12 ساعة و 49 دقيقة و 10 ثانية