العد التنازلي موعد شهر رمضان المبارك 1444- كم باقي لشهر رمضان 2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:16 ص
07 نوفمبر 2022
العد التنازلي موعد شهر رمضان المبارك 1444- كم باقي لشهر رمضان 2023
اعلان اسفل صورة الخبر

العد التنازلي موعد شهر رمضان المبارك 1444- كم باقي لشهر رمضان 2023، يسأل الكثير حول العالم، عن الشهر الذي ينتظره المسلمون في مختلف الدول العربية والعالم باعتباره شهر الصيام والقيام، الذي يتضاعف فيه الأجر والثواب، فيسألون عبر محركات البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي عن العد التنازلي موعد شهر رمضان المبارك 1444- كم باقي لشهر رمضان 2023، وموعد اليوم الأول من شهر رمضان 1444 – 2023، وعلى تقويم شهر رمضان المبارك بالهجري والميلادي، لذا نسعى في فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية لعرض العد التنازلي موعد شهر رمضان المبارك 1444- كم باقي لشهر رمضان 2023.

العد التنازلي موعد شهر رمضان المبارك 1444- كم باقي لشهر رمضان 2023

شهر رمضان المبارك هو تاسع شهر في التقويم الهجري بعد شهر شعبان، ويليه شهر شوال، وهو شهر الصوم الذي يمتنع فيه المسلمون عن الطعام والشراب من الفجر حتى غروب الشمس، وتجدر الإشارة إلى أن شهر رمضان 1444 سيكون خلال شهر مارس وشهر أبريل من العام القادم 2023.

اليوم الأول من شهر رمضان المبارك عام 1444 – 2023 سيكون يوم الخميس 23 مارس آذار عام 2023 م، وذلك وفقًا للتوقعات الفلكية التي قالت إن يوم الأربعاء 22 مارس سيكون اليوم الأخير من شهر شعبان، وسيتم استطلاع هلال الشهر الفضيل خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

رمضان 2023 يوافق كم ميلادي

يوافق شهر رمضان 1444 شهري مارس وأبريل من العام 2023، ويمكن التعرف على تقويم الشهر الفضيل من خلال الجدول التالي:

 

اليوم   التاريخ الهجري التاريخ الميلادي

الخميس       1 رمضان 1444    23 مارس 2023

الجمعة 2 رمضان 1444    24 مارس 2023

السبت 3 رمضان 1444    25 مارس 2023

الأحد  4 رمضان 1444    26 مارس 2023

الاثنين 5 رمضان 1444    27 مارس 2023

الثلاثاء 6 رمضان 1444    28 مارس 2023

الأربعاء       7 رمضان 1444    29 مارس 2023

الخميس       8 رمضان 1444    30 مارس 2023

الجمعة 9 رمضان 1444    31 مارس 2023

السبت 10 رمضان 1444  1 أبريل 2023

الأحد  11 رمضان 1444  2 أبريل 2023

الاثنين 12 رمضان 1444  3 أبريل 2023

الثلاثاء 13 رمضان 1444  4 أبريل 2023

الأربعاء       14 رمضان 1444  5 أبريل 2023

الخميس       15 رمضان 1444  6 أبريل 2023

الجمعة 16 رمضان 1444  7 أبريل 2023

السبت 17 رمضان 1444  8 أبريل 2023

الأحد  18 رمضان 1444  9 أبريل 2023

الاثنين 19 رمضان 1444  10 أبريل 2023

الثلاثاء 20 رمضان 1444  11 أبريل 2023

الأربعاء       21 رمضان 1444  12 أبريل 2023

الخميس       22 رمضان 1444  13 أبريل 2023

الجمعة 23 رمضان 1444  14 أبريل 2023

السبت 24 رمضان 1444  15 أبريل 2023

الأحد  25 رمضان 1444  16 أبريل 2023

الاثنين 26 رمضان 1444  17 أبريل 2023

الثلاثاء 27 رمضان 1444  18 أبريل 2023

الأربعاء       28 رمضان 1444  19 أبريل 2023

الخميس       29 رمضان 1444  20 أبريل 2023

التقويم الهجري 1444

يمكن التعرف على ترتيب أشهر السنة الهجرية 1444 وما يقابلها بالأشهر الميلادية من خلال الجدول التالي:

ترتيب الشهر  الشهر الهجري الشهر الميلادي

الشهر الأول   محرم عام 1444 هـ  شهر يوليو وشهر أغسطس 2022 م.

الشهر الثاني  صفر عام 1444 هـ  شهر أغسطس وشهر سبتمبر 2022 م.

الشهر الثالث  ربيع الأول عام 1444 هـ    شهر سبتمبر وشهر أكتوبر 2022 م.

الشهر الرابع   ربيع الآخر عام 1444 هـ    شهر أكتوبر وشهر نوفمبر 2022 م.

الشهر الخامس جمادى الأولى عام 1444 هـ شهر نوفمبر وشهر ديسمبر 2022 م.

الشهر السادس جمادى الآخرة عام 1444 هـ شهر ديسمبر 2022، وشهر يناير 2023 م.

الشهر السابع  رجب عام 1444 هـ  شهر يناير وشهر فبراير 2023 م.

الشهر الثامن  شعبان عام 1444 هـ شهر فبراير وشهر مارس 2023 م.

الشهر التاسع  رمضان عام 1444 هـ      شهر مارس وشهر أبريل 2023 م.

الشهر العاشر شوال عام 1444 هـ  شهر أبريل وشهر مايو 2023 م.

الشهر الحادي عشر  ذو القعدة عام 1444 هـ     شهر مايو وشهر يونيو 2023 م.

الشهر الثاني عشر    ذو الحجة عام 1444 هـ     شهر يونيو وشهر يوليو 2023 م.

كم باقي على رمضان 1444

إن اليوم الأول من شهر رمضان المبارك عام 1444 – 2023 سيكون يوم الخميس 23 مارس آذار عام 2023 م، وفيما يلي عداد رقمي يوضح الوقت المتبقي على بداية شهر رمضان 1444 بالأيام والساعات والدقائق:

كم باقي على رمضان 1444

135 يوم و 12 ساعة و 49 دقيقة و 10 ثانية

متعلقات