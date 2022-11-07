بالصور الاحتلال يهدم منزلين غرب رام الله وأريحا يدمر مخبزاً في مخيم شعفاط

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين 7/11/2022، منزلا في قرية قبيا غرب رام الله ، وآخر شرق أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة هدمت المنزل المكون من طابقين في منطقة الخربة، ويعود لمواطن من أراضي الـ48، بحجة عدم الترخيص.

وأكدت المصادر ذاتها أن عملية الهدم استمرت رغم تقديم أهالي المنزل الأوراق الثبوتية اللازمة، وحصولهم على قرار من محكمة الاحتلال بمنع الهدم.

وأضافت أن مواجهات اندلعت خلال عملية الهدم مع قوات الاحتلال في المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

الاحتلال يهدم منزلا شرق مدينة أريحا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا وأسوارا وجرفت أراضي، شرق مدينة أريحا.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة أريحا والأغوار محمد أبو غروف ، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المطار شرق المدينة، وهدمت منزلا تقدر مساحته بنحو 200 متر مربع يعود للمواطن عماد أبو غنام.

وأضاف ان قوات الاحتلال هدم أربعة أسوار وجرفت أراضي، في المنطقة ذاتها.

الاحتلال يهدم مخبزا في مخيم شعفاط

وكم جهة اخرى هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مخبزا في مخيم شعفاط، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفاد صاحب المخبز، أحمد عيسى، بأن قوات الاحتلال هدمت مخبزه، الذي تبلغ مساحته نحو 110 أمتار مربعة، بحجة البناء دون ترخيص، مشيرا إلى ان تكلفة إنشائه بلغت نحو 100 ألف شيقل.