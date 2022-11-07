بث مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا 2023 الآن، دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، إذ من المقرر أن تنطلق ظهر اليوم الاثنين 7 11 2022، إذ تنطلق فعليات القرعة بحضور قادة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كبار الرياضيين على مستوى العالم، بين 16 فريقاً تأهلوا إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، 8 فرق حصولا على صدارة المجموعة، ومثلهم كانوا وصيف لمتصدر المجموعة، حيث تكون المنافسة بينهم شديدة، كون المتصدر سيعلب ضد الوصيف بشرط ألا يكونا من نفس الدولة، حيث من المتوقع أن يواجه ريال مدريد الإسباني متصدر مجموعته، نظيره باريس سان جيرمان وصيف مجموعته، كونهما من بلدين مختلفين، ولا يمكن أن يلتقي مثلا فريق بايرن ميونخ ضد نظيره لايبزيغ من ذات البلد في هذه المرحلة.

شاهد بث مباشر قرعة دور ال16 لدوري أبطال أوروبا الآن 2022-2023

أعين عشاق الساحرة المستديرة شاخصة نحو شاشات البث، التي من المقرر أن تعرض، بث مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا 2023 الآن، إذ من المقرر أيضاً أن تقام قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022 في مدينة نيون بسويسرا، في الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، ولأن البحث شديد عن مشاهدة القرعة بث مباشر، يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، شاهد بث مباشر قرعة دور ال16 لدوري أبطال أوروبا الآن 2022-2023، لتشاهدوا فعاليات القرعة لحظة بلحظة عبر البث المباشر.

قرعة دوري أبطال أوروبا الآن القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم موقع يوتيوب

من المقرر أن تذاع فعاليات، قرعة دوري أبطال أوروبا الآن القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم موقع يوتيوب، على القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على موقع "يوتيوب"، وأيضا على قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي تمتلكها دولة قطر، حيث من المقرر أن تنطلق الفعاليات ظهر اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022، في سويسرا، إذ يحضر المباراة أشخاص كبار في عالم كرة القدم.

🚨 اليوم .. 2 ظهرًا

قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا! 🔥



— لا يمكن تقابل فريقين من نفس الدولة

— لا يمكن تقابل فريقين من نفس المجموعة pic.twitter.com/TILDxsqqIU — عز (@1Mmnb) November 6, 2022

بث مباشر قرعة دوري ابطال أوروبا 2022 يوتيوب

بث مباشر قرعة دوري ابطال أوروبا 2022 يوتيوب، التوقعات جميعها تشير إلى إمكانية أن تسفر قرعة دري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية وملحمية، حيث من الممكن أن تسفر قرعة دور الستة عشر بمسابقة تشامبيونزليج عن مواجهات من العيار الثقيل أبرزها ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح الذي سيلاقي أحد الأندية المتأهلة في الصدارة ومنهم بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني، أو باريس سان جيرمان يلاقي ريال مدريد أو بايرن ميونخ، وهكذا، بث مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا 2023 الآن.