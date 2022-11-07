طرق ونصائح لعلاج الانتفاخ

يحدث الانتفاخ عادة بسبب تراكم الغازات في الجهاز الهضمي، لذلك قد يحدث بعد تناول كميات كبيرة من الطعام أو المشروبات الغازية أو مشاكل في الجهاز الهضمي أو حتى خلال فترات بسبب التغيرات الهرمونية، موقع "Health" يقدم جملة من النصائح لتلافي الانتفاخ.

1. تمارين بسيطة

تمارين بسيطة مثل المشي أو ممارسة اليوجا يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً في تقليل الانتفاخ، يمكن أن يساعدك تحريك الأمعاء بالتمارين على إطلاق الغازات الزائدة.

2. استبدال المشروبات الغازية

هل تعرف مقدار ثاني أكسيد الكربون الموجود في المشروبات الغازية ؟ إنه مرتفع بما يكفي ليزعجك ويجعل معدتك تصاب بالانتفاخ، استبدلها بالماء أو العصير المصنوع من الفاكهة الطازجة وضع في اعتبارك دائمًا أن أحد الأسباب الرئيسية للانتفاخ هو المحليات الصناعية.

3. تناول أطعمة غنية بالبروبيوتيك

تناول اللبن الرائب أو الزبادي مكملات البروبيوتيك الأخرى التي قد تساعد في تنظيم مشاكل المعدة تسبب بكتيريا القولون الغازات مما يؤدي إلى الانتفاخ وتساعد البروبيوتيك على تقليل ذلك.

4. تناول المزيد من الألياف

اختر الوجبات النباتية الأخرى الغنية بالبروتين مثل البازلاء والبروكلي وعيش الغراب بدلًا من تناول الأطعمة المعدلة وراثيًا مثل فول الصويا ومشتقاته. ستدعم الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان صحة الأمعاء ويمكن أن تقلل الانتفاخ.

5. تجنب الأطعمة المالحة

يجب أن تعلم أن الصوديوم يجعل جسمك يحتفظ بالماء، مما يسبب لك انتفاخ في المعدة قلل من تناول الملح بقدر ما تستطيع لمنع الانتفاخ.

6. اشرب شاي الأعشاب

شاي الأعشاب من أفضل العلاجات المنزلية للانتفاخ الزنجبيل له تأثيرات مضادة للالتهابات ويمكن أن يخفف من مشاكل المعدة. يمكن أيضًا تجربة شاي الكركم والشمر.

7. شاي البابونج

كوب دافئ من شاي البابونج المعطر سيساعدك أيضًا على تقليل الانتفاخ.