لبنان تواجه "الكوليرا" بالتلقيح

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين 7/11/2022، عن بدء حملة تلقيح ضد وباء الكوليرا لحماية المواطنين، والحد من انتشاره، وتجنب وصوله إلى مرحلة الاستيطان.

وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، فراس الأبيض:"إن حملة التلقيح تبدأ السبت المقبل، مضيفا أن بلاده يستقبل قريبا 600 ألف جرعة، وشدد على العمل للوصول إلى لبنان خال من الوباء."

وأوضح الأبيض أن هدف الحملة تغطية أكبر عدد من المواطنين خلال فترة قصيرة، من أجل إعطاء 600 ألف لقاح خلال 3 أسابيع، مضيفا أن لبنان استقبل 13400 جرعة، ومن المقرر إعطاءها للعاملين في المؤسسات الصحية، لأنهم خط الدفاع الأول.

وأشار الوزير إلى وجود حملة تلقيح في السجون، لمنع تفشي الوباء داخلها، مضيفا أن الحملة شملت 4 آلاف سجين ومسؤولين عن السجون.