مواجهات واشتباكات مُسلحة في بلاطة شرق نابلس

شهد مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة المحتلة، فجر اليوم الاثنين 7/11/2022، اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي اقتحمت المخيم.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، فاندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة مع المقاومين، حيث اعتلى قناصة الاحتلال أسطح أحد المنازل في المخيم.

في غضون ذلك أعلنت كتيبة بلاطة عن كشفها وحدة خاصة من جيش الاحتلال تسللت فجر اليوم إلى المنطقة الشرقية بمخيم بلاطة.

وقالت الكتيبة إنها اشتبكت مع الوحدة الخاصة من نقطة صفر بصليات كثيفة من الرصاص.

ودعت الكتيبة الأهالي في المخيم إلى حذف تسجيلات كاميرات المراقبة لحماية المقاومين.