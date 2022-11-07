بث مباشر قرعة دور 16 لدوري أبطال أوروبا 2023 اليوم.. شاهد قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم بث مباشر بي ان سبورت، ساعات قليلة تفصلنا عن بدء السحب على قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا للموسم 2022-2023، حيث يحبس أنصار ومحبو الساحرة المستديرة في جميع بقاع الأرض أنفاسهم انتظارًا لقرعة الدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2022-23، لأن هذا الدور يختلف عن دور المجموعات، إذ يتم اقصاء المغلوب في مباراتي الذهاب والإياب، ولا يكون له فرص أخرى لكي يعدل من وضعه، لذلك هو دور مهم لجميع الأندية التي تأهلت من دور المجموعات، قرعة دوري أبطال أوروبا للدور ثمن النهائي ستنطلق اليوم الاثنين القادم 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022م، والموافق 13 ربيع الآخر 1444هـ، في مدينة نيون بسويسرا، عند تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

مشاهدة بث مباشر قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا اليوم

عشاق كرة القدم في كل مكان في العالم، بث مباشر قرعة دور 16 لدوري أبطال أوروبا 2023 اليوم.. شاهد قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم بث مباشر بي ان سبورت، يترقبون انطلاق فعاليات قرعة دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، والتي من المنتظر أن تسفر عن مواجهات من العيار الثقيل بين فرق من الدرجة الأولى والثانية، كون هناك فرقا كـ ليفربول وباريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند ستشكل خطراً على أندية المركز الأول في دور المجموعات، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مشاهدة بث مباشر قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا اليوم، لتطلعوا على فعاليات القرعة لحظة بلحظة.

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*🚨| قرعة دوري أبطال أوروبا ستكون يوم الاثنين 7 نوفمبر .*



*- المستوى الأول*

*- المستوى الثاني* pic.twitter.com/qNmY6UVC21 — chelsea (@chelsea_am70) November 2, 2022

مشاهدة قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا اليوم مباشر beIN SPORTS

بفارغ الصبر، سيترقب متابعو كرة القدم فعاليات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2022-2023، حيث حسم 16 ناديا من أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة تأهلهم إلى دور الـ 16 من دوري الأبطال 2022-2023، وسيلعب أصحاب المركز الأول ضد أصحاب المركز الثاني شريطة ألا يكون الفريقان من ذات البلد، وهو قانون أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ساعات قليلة وستكون أعين عشاق كرة القدم شاخصة أمام الشاشات لمشاهدة، مشاهدة قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا اليوم مباشر beIN SPORTS، التي ستنطلق ظهر اليوم.

Round of 16 draw: all you need to know 👇#UCLdraw || #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 6, 2022

بث مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا 2023 اليوم

الأندية التي تصدرت مجموعاتها وباتت من أصحاب المراكز الأولى تضم كل من: ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، نابولي الإيطالي، مانشستر سيتي الإنجليزي، توتنهام الإنجليزي، تشيلسي الإنجليزي، بورتو البرتغالي، بنفيكا البرتغالي، وقد يواجهون فرقا قوية جداً كباريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند وليفربول، وهم مرشحون لحصد البطولة هذا الموسم، بث مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا 2023 اليوم.

ℹ️ Round of 16 draw

📅 Monday 7 November

⏲️ 12:00 CET

📍 Nyon, Switzerland

#⃣ #UCLdraw pic.twitter.com/yxgJIOO9IO — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 6, 2022

شاهد بث مباشر قرعة دور الـ 16 دوري أبطال أوروبا اليوم الاثنين 7 11 2022

أعين عشاق كرة القدم شاخصة أمام شاشات البث، من أجل، شاهد بث مباشر قرعة دور الـ 16 دوري أبطال أوروبا اليوم الاثنين 7 11 2022، حيث ذكرنا لكم الأندية أصحاب المركز الأول، بينما جاءت الأندية أصحاب الوصافة كالتالي: ليفربول الإنجليزي، انتر ميلان الإيطالي، ميلان الإيطالي، لايبزيج الألماني، بوروسيا دورتموند الألماني، آينتراخت فرانكفورت الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، كلوب بروج البلجيكي، حيث يتوقع عشاق كرة القدم والصحف الرياضية أن تسفر القرعة عن مواجهات نارية، وبلك نكون قد وضعناكم في تفاصيل، بث مباشر قرعة دور 16 لدوري أبطال أوروبا 2023 اليوم.. شاهد قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم بث مباشر بي ان سبورت، لنضعكم في تفاصيل الحدث لحظة بلحظة.