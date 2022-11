بث مباشر قرعة دور 16 لدوري أبطال أوروبا 2023 اليوم.. شاهد قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم بث مباشر بي ان سبورت، ساعات قليلة تفصلنا عن بدء السحب على قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا للموسم 2022-2023، حيث يحبس أنصار ومحبو الساحرة المستديرة في جميع بقاع الأرض أنفاسهم انتظارًا لقرعة الدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2022-23، لأن هذا الدور يختلف عن دور المجموعات، إذ يتم اقصاء المغلوب في مباراتي الذهاب والإياب، ولا يكون له فرص أخرى لكي يعدل من وضعه، لذلك هو دور مهم لجميع الأندية التي تأهلت من دور المجموعات، قرعة دوري أبطال أوروبا للدور ثمن النهائي ستنطلق اليوم الاثنين القادم 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022م، والموافق 13 ربيع الآخر 1444هـ، في مدينة نيون بسويسرا، عند تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

عشاق كرة القدم في كل مكان في العالم، بث مباشر قرعة دور 16 لدوري أبطال أوروبا 2023 اليوم.. شاهد قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم بث مباشر بي ان سبورت، يترقبون انطلاق فعاليات قرعة دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، والتي من المنتظر أن تسفر عن مواجهات من العيار الثقيل بين فرق من الدرجة الأولى والثانية، كون هناك فرقا كـ ليفربول وباريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند ستشكل خطراً على أندية المركز الأول في دور المجموعات، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مشاهدة بث مباشر قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا اليوم، لتطلعوا على فعاليات القرعة لحظة بلحظة.

بفارغ الصبر، سيترقب متابعو كرة القدم فعاليات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2022-2023، حيث حسم 16 ناديا من أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة تأهلهم إلى دور الـ 16 من دوري الأبطال 2022-2023، وسيلعب أصحاب المركز الأول ضد أصحاب المركز الثاني شريطة ألا يكون الفريقان من ذات البلد، وهو قانون أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ساعات قليلة وستكون أعين عشاق كرة القدم شاخصة أمام الشاشات لمشاهدة، مشاهدة قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا اليوم مباشر beIN SPORTS، التي ستنطلق ظهر اليوم.

