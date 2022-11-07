حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

فلسطين اليوم - غزة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الاثنين 7/11/2022 حملة اعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة المحتلة.

وعُرف من بين المعتقلين:

الاسير المحرر عامر ياسر بني عودة- طمون

يوسف بلال مشة- مخيم بلاطة

وائل بلال مشة- مخيم بلاطة

علاء سلمي- قلقيلية

محمود إبراهيم عبد اللطيف- عناتا

إيهاب أبو اسنينة- عناتا

يزن عصافرة- بيت كاحل

أحمد فايز جرادات- السيلة الحارثية

عبد محمود جرادات- السيلة الحارثية

خضر يوسف جوابرة- مخيم العروب

راني محمد هديب- مخيم العروب

قصي نايف البدوي- مخيم العروب

آدم بسام بنات- مخيم العروب

بسام بنات- مخيم العروب

أحمد عبد الكريم حلايقة- مخيم العروب

عبد الكريم حلايقة- مخيم العروب

عبيدة عماد الراعي- مخيم العروب

إبراهيم أيمن عياد- بيت أمر

علاء كراجة- صفّا

الجريح محمد خليل الأسمر- برقا