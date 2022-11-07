حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:44 ص
07 نوفمبر 2022
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شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الاثنين 7/11/2022 حملة اعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة المحتلة.

وعُرف من بين المعتقلين:

الاسير المحرر عامر ياسر بني عودة- طمون

 يوسف بلال مشة- مخيم بلاطة 

 وائل بلال مشة- مخيم بلاطة

علاء سلمي- قلقيلية

محمود إبراهيم عبد اللطيف- عناتا

 إيهاب أبو اسنينة- عناتا

يزن عصافرة- بيت كاحل 

 أحمد فايز جرادات- السيلة الحارثية 

 عبد محمود جرادات- السيلة الحارثية

خضر يوسف جوابرة- مخيم العروب

راني محمد هديب- مخيم العروب

 قصي نايف البدوي- مخيم العروب

 آدم بسام بنات- مخيم العروب

 بسام بنات- مخيم العروب

أحمد عبد الكريم حلايقة- مخيم العروب

عبد الكريم حلايقة- مخيم العروب

عبيدة عماد الراعي- مخيم العروب

إبراهيم أيمن عياد- بيت أمر

علاء كراجة- صفّا 

الجريح محمد خليل الأسمر- برقا

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