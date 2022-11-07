حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الاثنين 7/11/2022 حملة اعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة المحتلة.
وعُرف من بين المعتقلين:
الاسير المحرر عامر ياسر بني عودة- طمون
يوسف بلال مشة- مخيم بلاطة
وائل بلال مشة- مخيم بلاطة
علاء سلمي- قلقيلية
محمود إبراهيم عبد اللطيف- عناتا
إيهاب أبو اسنينة- عناتا
يزن عصافرة- بيت كاحل
أحمد فايز جرادات- السيلة الحارثية
عبد محمود جرادات- السيلة الحارثية
خضر يوسف جوابرة- مخيم العروب
راني محمد هديب- مخيم العروب
قصي نايف البدوي- مخيم العروب
آدم بسام بنات- مخيم العروب
بسام بنات- مخيم العروب
أحمد عبد الكريم حلايقة- مخيم العروب
عبد الكريم حلايقة- مخيم العروب
عبيدة عماد الراعي- مخيم العروب
إبراهيم أيمن عياد- بيت أمر
علاء كراجة- صفّا
الجريح محمد خليل الأسمر- برقا