أسعار الذهب اليوم في لبنان الاثنين 7 نوفمبر 2022

استقرت أسعار الذهب اليوم في لبنان، خلال تعاملات الاثنين 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وسط تراجع كبير في عمليات الشراء وتدهور قيمة الليرة.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

بلغ جرام الذهب عيار 24 في لبنان اليوم،80.328 ألف ليرة (54.14 دولار)، وفق منصة gold-price-today.com المختصة في رصد أسعار الذهب.

وظل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) اليوم، عند 70.288 ألف ليرة (47.37 دولار).

كما بقي سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان اليوم، عند أسعار أمس مسجلة نحو 60.247 ألف ليرة (40.60 دولار).

وعن سعر الذهب الاقتصادي في لبنان، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 46.858 ألف ليرة (31.58 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في لبنان

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان خلال تعاملات اليوم الأحد، نحو 2.498 مليون ليرة (1684 دولارًا)، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من الذهب عيار 21) في السوق اللبنانية اليوم نحو 562.306 ألف ليرة (378.98 دولار).

أسعار الذهب عالميا

قفزت أسعار الذهب أكثر من 3% بنهاية جلسات الأسبوع الماضي المنقضي الجمعة، وسط تراجع للدولار على خلفية بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، أثارت التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيكون أقل تشددا في رفع أسعار الفائدة مستقبلا.

ووظّف أرباب العمل في الولايات المتحدة عمالا أكثر مما كان متوقعا في أكتوبر/ تشرين الأول، لكن ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7% يشير إلى تراجع طفيف في ظروف سوق العمل.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية بنحو 3% إلى 1677.67دولار للأوقية (الأونصة). فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.8% إلى 1676.6 دولار للأوقية.

وارتفع المعدن النفيس 2.2% خلال أسبوع، وهو أعلى ارتفاع أسبوعي بالنسبة المئوية منذ نهاية يوليو/ تموز.