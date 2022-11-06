ما هو نصيب قطاع غزة من المنخفض الجوي المقبل؟! راصد جوي يجيب

كشف المتنبئ الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الأحد 6/10/2022م، عن تفاصيل جديدة بشأن المنخفض الجوي المتوقع أن يصل البلاد صباح الثلاثاء المقبل.

وقال الراصد العلامي عبر صفحته بـ"فيس بوك":" أن تأثير المنخفض الجوي الماطر المقبل سيكون خلال ساعات صباح ونهار يوم الثلاثاء المقبل ويستمر حتى نهار الأربعاء"، واصفاً المنخفض بأنه من المنخفضات المتوسطة من حيث قوته المائية ونشاط الرياح.

وبين أن الأمطار خلال تأثير المنخفض ستشمل كافة المناطق الفلسطينية، لكن بتركيز عالي على المناطق الغربية لفلسطين كـ" مناطق السهول والسواحل بما فيها قطاع غزة".

وأوضح المتنبئ الجوي أن تأثير المنخفض سيتلاشى مع بزوغ فجر يوم الخميس المقبل، وستعود الأجواء لما كانت عليه قبل المنخفض خلال ساعات يوم الخميس.