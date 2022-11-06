تقرير: الأردنيون ينفقون على التدخين أكثر من الغذاء

أفادت منظمة الصحة العالمية، بأن العائلة الأردنية تصرف على التدخين شهريا أكثر مما تنفقه على الغذاء، وفق ما نقل موقع "خبرني".

وبحسب الموقع فقد بينت المنظمة أن العائلة الأردنية تصرف 73.6 دينار على التدخين شهريا مقابل 26.6 دينار شهريا للفواكه، و38.2 دينار شهريا البان وبيض، و42.1 دينار للخضرة والبقوليات، و50.4 دينار للحوم والدواجن.

وأعربت منظمة الصحة العالمية تخوفها من ظاهرة التدخين في الأردن والتي بدأت تشكل آفة حقيقية على مستوى العالم وليس الاقليم فقط، مؤكدة أن أرقام المسح الذي نفذته المنظمة أشارت إلى أن الأردن الأول على مستوى العالم في نسبة التدخين، حيث هناك 82 % من الرجال المدخنين في الفئة العمرية من 18 إلى 69 عاما، يدخنون السجائر والارجيلة اضافة إلى أن 15 % يدخنون السجائر الإلكترونية.

وذكرت أنه "بالرغم من ارتفاع نسبة التدخين بين النساء أيضا، إلا أنه لا توجد أرقام حقيقية واضحة تبين حجم المشكلة بين النساء، بسبب الثقافة التي لا تحبذ تدخين النساء"، موضحة أن 66 % من الرجال يدخنون السيجارة العادية والنرجيلة، وهناك 15% يدخنون السجائر الإلكترونية وغيرها.

وفيما يخص الأطفال، بين المسح أن نسبة المدخنين منهم بلغت 17% فيما بين ما يقرب من الـ 60 % عبروا عن رغبتهم في ترك التدخين.