التعليم بغزة تهدد: سيتم تحويل طلبة التوجيهي غير الملتزمين بالدوام لدراسات خاصة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة ، اليوم الأحد، عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي بدأت بتطبيقها لضمان التزام طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" بالدوام المدرسي.

وقد عقدت الوزارة اجتماعاً موسعاً مع الإدارات العامة في الوزارة ومدراء المديريات لمناقشة هذه الإجراءات، حيث ترأس الاجتماع وكيل الوزارة د. زياد ثابت، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية د. محمود مطر، والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير د. أحمد أبو ندا.

ووفقاً للخطة التي وضعتها الوزارة ستقوم لجان مختصة بمتابعة التزام طلبة الثانوية العامة بمقاعد الدراسة حتى الثالث عشر من إبريل القادم، كما تتضمن الخطة تفعيل الأنظمة الخاصة برصد الانتظام اليومي لطلبة الثانوية وخدمة الرسائل القصيرة SMS.

ومن بين الإجراءات التي ستُتخذ وفق القانون تحويل الطلبة غير الملتزمين بالدوام المدرسي من نظامي إلى دراسات خاصة.

وتأتي هذه الإجراءات لتعزيز انضباط طلبة الثانوية العامة والحد من الغياب المتكرر لبعض الطلبة والذي يؤثر سلباً على مستواهم العلمي ويُضر بالعملية التدريسية.