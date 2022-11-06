زلزال قوي يضرب وسط إندونيسيا

هز زلزال بقوة 6.1 درجة مقاطعة سولاويسي الشمالية في وسط إندونيسيا اليوم الأحد 6 نوفمبر، لكنه لم يتسبب في حدوث تسونامي، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في البلاد.

وأفادت الوكالة، بأن الزلزال حدث في الساعة الـ 7:03 صباحا بتوقيت جاكرتا، مع وقوع مركز الزلزال على بعد 69 كم جنوب غرب منطقة كيبولاو سيتارو وعلى عمق 255 كم تحت قاع البحر.

وقالت: إن هزات الزلزال شعر بها السكان أيضا في مقاطعة مالوكو الشمالية الواقعة في الجوار.

ولم تصدر الوكالة تحذيراً من حدوث تسونامي، قائلة إن الزلزال ليس لديه القدرة على إحداث تسونامي.