أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم السبت، أن القوات الروسية قضت على نحو 400 جندي أوكراني على محاور عدة خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة الروسية، في بيان لها، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 140 شخصًا وثلاث دبابات في كوبيانسك، منذ يوم أمس.

واسقط الدفاع الروسي، طائرة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في منطقة نيكولايف، وبحسب البيان، فإن وحدات من الجيش الروسي تصدت لهجمات القوات المعادية في اتجاه كراسنوليمانسك، وقتلت أكثر من 60 عسكريا.

واعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسي، 27 قذيفة صاروخية أمريكية من طراز هيمارس، وأسقطت مروحية حربية من طراز "مي-8".

وفي يوجنودونيتسكي، تمكن الجيش الروسي من قتل أكثر من 120 عسكريا، فيما قضى على 80 جنديا أوكرانيا في اتجاه خيرسون، كما تدمير بطارية للدفاع الجوي من طراز "بوك" ومحطة رادار لمنظومة "إس-300".