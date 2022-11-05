راصد جوي يكشف لـ"فلسطين اليوم" تفاصيل المنخفض الجوي الذي سيضرب البلاد الاثنين المقبل

أكد الراصد الجوي، قصي الحلايقة، اليوم السبت، أن الأراضي الفلسطينية تتأثر بكتلة هوائية باردة ورطبة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، ينجم عنها منخفض جوي مرفق بتساقط الأمطار وأجواء برودة.

وقال الحلايقة، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "الكتلة الهوائية الباردة الرطبة تبدأ بالتأثير على البلاد خلال ساعات نهار الاثنين، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تنشط الرياح وتصبح مثيرة للغبار والأتربة في بعض المناطق وتزداد البرودة".

وأضاف الراصد، أنه وفقًا للخرائط الجوية وخلال ساعات نهار الاثنين تحديدًا بعد الظهر تبدأ زخات من الأمطار بالتساقط في المناطق الساحلية والشمالية، وتنشر خلال ساعات المساء الى المناطق الوسطى والجنوبية.

وأشار إلى أن ذلك يكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، فيما تكون سرعة الرياح شديدة.

وأوضح الحلايقة، أن يوم الثلاثاء تكون أجواء به باردة وغائمة جزئيًا إلى غائمة، مع تساقط الأمطار على فترات في أغلب المناطق.

وفي هذا اليوم -وبحسب الراصد الجوي- يتخلله زخات غزيرة رعدية أحياناً، مع تراجع سرعة الرياح في النصف الثاني من اليوم، منوهًا إلى أن الصورة الجوية العامة بحاجة إلى تحديث لثبات معطياته.

ويبقى الجو يوم الأربعاء المقبل، غائماً جزئياً مع فرصة لبعض الزخات المطرية في بعض المناطق نهاراً، وتصبح الأجواء أكثر برودة مع الدخول في ساعات الليل. بينما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الخميس الذي يسود في نهاره جو معتدل وخريفي لطيف.