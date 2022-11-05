الأسير الطيطي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ19

يواصل الأسير سبع الطيطي (33 عاما) من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الــ19 على التوالي، احتجاجا على عزله الانفرادي في معتقل "ريمون" منذ أكثر من شهر، في ظروف صعبة، وحرمانه من الزيارة، و"الكانتينا".

وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه لــ"وفا"، إن المعتقل الطيطي يعاني من دوار، وهزال عام، وآلام في المفاصل، وصداع، ونقص في الوزن، ووضعه الصحي يزداد خطورة مع مرور الوقت.

الطيطي معتقل منذ العاشر من نيسان/ إبريل الماضي، وصدر بحقه حكم بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر، وقبل أن ينتهي بثلاثة أيام، جدّد له الحكم لستة أشهر إضافية.

يشار إلى أن الأسير الطيطي هو شقيق الأسيرة أسيل، التي اعتقلتها قوات الاحتلال في الثاني من تشرين الأول الجاري، أثناء زيارتها لشقيقها في معتقل "ريمون".

يذكر أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال تجاوز 820 معتقلاً بينهم 6 قاصرين على الأقل وأسيرتين، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني (النقب، وعوفر).