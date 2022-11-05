شهدت أسعار الذهب في الاردن اليوم السبت 5/11/2022 ، فقزة نوعية في سعار صرفها بعد ارتفاع طرأ على سعر صرفه خلال الاسابيع الماضية ، حيث وصل سجلت أسعار الذهب في الأردن، السبت، ارتفاعا ملحوظا بقيمة بلغت 1.2 دينار للغرام الواحد ، حيث وصل غرام الـ21 قيراط، الأكثر طلبا بين الأردنيين، إلى 34.5 دينار، 33 دينارا للشراء، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكن اسعار الذهب اليوم السبت ، وخاصة بعد الارتفاع الكبير.





سعر الذهب في الأردن اليوم السبت 5/11/2022

ووفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة، ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط، الأكثر طلبا بين الأردنيين، إلى 34.5 دينار، 33 دينارا للشراء.

سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط إلى 40.60 دينارا، بينما ارتفع سعر الشراء إلى 37.8 دينارا، كما ارتفع سعر بيع الغرام من عيار 18 قيراط إلى 30.80، و27.8 دينارا للشراء.

ارتفاع كبير على سعر الذهب في الأردن اليوم السبت 5/11/2022

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 38.41 دينار $54.14

سعر الذهب عيار 22 35.21 دينار $49.63

اسعار الذهب عيار 21 33.61 دينار $47.37

اسعار الذهب عيار 18 28.81 دينار $40.60

سعر الذهب عيار 14 22.41 دينار $31.58

سعر الذهب عيار 12 19.21 دينار $27.07

اسعار أوقية الذهب 1,195 دينار $1,684

اسعار جنيه الذهب 268.89 دينار $378.98

اسعار كيلو الذهب 38,411 دينار $54,138

ارتفاع كبير على سعر الذهب في الأردن اليوم السبت 5/11/2022

4 نوفمبر 38.36 33.56 28.77 22.38 19.18

3 نوفمبر 37.20 32.55 27.90 21.70 18.60

2 نوفمبر 37.30 32.64 27.98 21.76 18.65

1 نوفمبر 37.60 32.90 28.20 21.93 18.80

31 أكتوبر 37.27 32.61 27.95 21.74 18.64

30 أكتوبر 37.54 32.85 28.16 21.90 18.77

29 أكتوبر 37.54 32.85 28.16 21.90 18.77

28 أكتوبر 37.53 32.84 28.15 21.89 18.76

27 أكتوبر 37.96 33.21 28.47 22.14 18.98

26 أكتوبر 38.01 33.26 28.51 22.17 19.00