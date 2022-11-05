فيديو يوثق اللحظات الأولى لاغتيال الشهيد فاروق سلامة

انتشر الليلة الماضية فيديو يوثق لحظة اغتيال الشهيد فاروق سلامة القيادي في كتيبة جنين، والذي اغتالته قوات خاصة تابعة للاحتلال في مخيم جنين الخميس الماضي.

واستشهد الشاب القيادي في سرايا القدس كتيبة جنين فاروق سلامة (28 عاما) وأصيب برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر والرأس، حيث كان يستعد لزفافه يوم السبت القادم.

وأفادت مصادر محليّة، بأنّ "الشهيد فاروق سلامة تم اغتياله وهو بقرب ملحمة في مخيم جنين يحضِّر الذبائح لعرسه المقرر يوم السبت المقبل".

وأشارت إلى أنّ "الوحدات الخاصة الإسرائيلية كانت في مركبة مدنية، وان المقاومين اشتبكوا مع الوحدات الخاصة الإسرائيلية" في المكان.