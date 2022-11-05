اليوم : بدء الربع الثاني من الفصل الدراسي الأول وعودة الطلبة للمدارس في غزة والضفة

بدأ منذ صباح اليوم السبت 5/11/2022 ، عودة طلبة المدارس في الضفة وغزة والقدس إيذاناً ببدء الفترة الدراسية الثانية في الفصل الدراسي الأول.

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، اعلنت مساء امس أنّ الفترة الدراسية الثانية في مدارس الحكومة، والوكالة، والخاصة في القطاع، ستبدأ اليوم السبت الموافق 5 / 11 / 2022، وستستمر حتى تاريخ 12/ 1 / 2023.

وأشارت إلى أنها أكملت جميع الاستعدادات لانطلاق الفترة الدراسية الثانية بالصورة المناسبة، داعيةً الطلبة إلى المزيد من الجد والاجتهاد. وتمنت لهم التوفيق والنجاح والتميز.