إصابة شاب برضوض بعد اعتداء قوات الاحتلال عليه في بيت لحم

أصيب الشاب قاسم أنور العروج (22 عاماً)، برضوض، الليلة الماضية، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه، في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية لمراسلنا، بأن العروج أصيب برضوض في مختلف أنحاء جسده، إثر اعتداء جنود الاحتلال عليه، قرب منطقة "بئر المياه " في تقوع، وجرى نقله إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اعتداءتها على المواطنين في جميع مدن الضفة والقدس المحتلتين، بهدف التنغيص على حياتهم وتهجيرهم من ممتلكاتهم والاستيلاء عليها للتوسيع الاستيطاني.

