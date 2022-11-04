كوريا الشمالية تطلق 80 قذيفة مدفعية على الحدود البحرية مع جارتها الجنوبية

أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ في البحر، أمس الخميس، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات، رداً على تمديد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تمديد التدريبات الجوية.



وذكر جيش كوريا الجنوبية، أنه بدءا من منتصف ليل الخميس بقليل رصد أكثر من 80 قذيفة مدفعية أطلقت في البحر من قبل كوريا الشمالية، فيما وصفه بأنه انتهاك لاتفاقية 2018 بين الكوريتين.

وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان أن الجنوب أصدر رسالة تحذيرية لكوريا الشمالية بشأن إطلاق النار.

جدير ذكره أنه يأتي ذلك في وقتٍ تُجري فيه سيول وواشنطن تدريبات جوية مشتركة، باسم "فيجيلانت ستورم"، بمشاركة نحو 240 طائرة، بما في ذلك طائرات الشبح المتقدمة عبر سماء شبه الجزيرة الكورية.