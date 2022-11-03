سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بتعاملات اليوم الجمعة 4-11-2022، يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار العملات في سورا مقابل الليرة السورية ف تعاملات اليوم الجمعة، و يهتم الكثير من التجار و المستثمرين و المهتمين بعالم المال و الاعمال، و خاصة سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، لذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في هذه المقالة سعر صرف الدولار و عدد من العملات الأجنبية الأخرى في سوريا بتعاملات صباح اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022، في السوق السوداء (الموازية).

سعر الدولار في سوريا اليوم

استقر سعر صرف الدولار اليوم في سوريا خلال تعاملات صباح اليوم في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

استقر سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 5175 ليرة للشراء، و5210 ليرات للبيع، وهو السعر نفسه في ختام تداولات أمس، بحسب "sp-today" لرصد أسعار العملات في السوق السورية السوداء.

سعر اليورو اليوم في سوريا

سجل سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 5038 ليرة للشراء، و5077 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السوق السورية السوداء نحو 5809 ليرات للشراء، و5859 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1376 ليرة للشراء، و1388 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 1406 ليرات للشراء، و1419 ليرة للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) خلال تداولات الخميس 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 بنحو 16668 ليرة للشراء، و16806 ليرة للبيع.