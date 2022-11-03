طقس فلسطين: أجزاء عائمة جزئياً و ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة

وفقاً لتوقعات الأرصاد الجوية الفلسطينية، يكون الجو الليلة غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما غداً الجمعة فيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

و يكون الجو يوم السبت غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

و توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو يوم الأحد المقبل، غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.