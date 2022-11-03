الاحتلال يفرج عن أسير من جنين أمضى 18 عاما في الأسر

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن الأسير محمد صالح محمود حسين (أبو الوليد) من مدينة جنين، بعد قضاء 18 عامًا في سجونها.

وقال حسين :" إنه يحمل رسالة الأسرى وهي الوحدة الوطنية، للتصدي لكافة المؤامرات والمخططات التي تهدف إلى تصفية قضيتنا".

وحول وضع الأسرى داخل سجون الاحتلال، أشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة عزلهم وحرمانهم من الزيارات وأبسط حقوقهم، وفرض الغرامات المالية الباهظة بحقهم، كما تواصل سياسة الاقتحامات والتفتيش للأقسام.

ولفت الأسير المحرر حسين إلى أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى، من خلال اقتصار العلاج المقدم لهم على المسكنات، مؤكدا وجود حالات مرضية مستعصية منها الأسير فؤاد الشوبكي.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير حسين من سجن "النقب"، على حاجز "الظاهرية" العسكري المقام على أراضي المواطنين جنوب الخليل، وكان الاحتلال اعتقل حسين عام 2004.