إصابة رئيس الوزراء الباكستاني السابق في محاولة اغتيال

أصيب رئيس الوزراء الباكستاني السابق، اليوم الخميس، عمران خان، برصاصة في قدمه، خلال تجمع سياسي، لكنه في حالة مستقرة، في محاولة اغتيال.

وكان خان يتقدم مسيرة منذ الجمعة الماضي من مدينة لاهور نحو العاصمة إسلام أباد في إطار حملة للمطالبة بانتخابات جديدة، بعدما أقصي من منصبه في نيسان/ أبريل.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن رؤوف حسن، أحد كبار مساعدي خان، قوله إن خان أصيب حين أطلقت النيران من الحشد قرب مدينة غوجرانوالا.

وأضاف حسن:" "حالته مستقرة، وهذه كانت محاولة لقتله، لاغتياله" مشيرا الى انه تم قتل أحد المهاجمين واعتقال آخر".

ووصف الرئيس الباكستاني، عارف علي في تغريدة عبر "تويتر" إطلاق النار، بأنه "محاولة اغتيال شنيعة".

وقال علي: "أشكر له أنه بخير لكنه أصيب ببضع رصاصات في رجله، وهي إصابة غير حرجة".

ويُشار إلى أنه تم استهداف سياسيين تكرارا في محاولات اغتيال في باكستان، وفي العام 2007 قُتلت أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في البلاد، بنازير بوتو، في هجوم انتحاري لم تتضح ملابساته بعد.