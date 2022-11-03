قوات خاصة صهيونية تقتحم جنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:38 م
03 نوفمبر 2022
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 قوات خاصة صهيونية تقتحم جنين

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