سعر الدولار في السعودية مقابل الريال اليوم الخميس 3/11/2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، اسعار صرف العملات الأجنبية في السعودية، حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا اليوم الخميس، في تعاملات اليومية المتداولة، كما لاحظنا زيادة الاهتمام عبر محركات البحث عن الدولار في سوريا، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر صرف الدولار في السعودية االيوم الخميس 3 نوفمبر 2022.

سعر الدولار في السعودية مقابل الريال اليوم الخميس 3/11/2022

وسجل الدولار الأمريكي اليوم الخميس في السعودية ارتفاعا حيث بلغ 1 دولار أمريكي = 3.79 ريال سعودي



