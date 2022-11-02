إطلاق نار كثيف يستهدف حاجز الجلمة شمال جنين

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2022، حاجز الجلمة "الإسرائيلي"، شمال جنين في الضفة المحتلة، بوابل كثيف من الرصاص.

وذكرت مصادر محلية، بأن مقاومين استهدفوا حاجز الجلمة الاحتلالي شمال جنين بوابل كثيف من الرصاص، بينما لم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات بين صفوف جنود الاحتلال.

يشار إلى أن مقاومين من "كتيبة جنين" ينفذون بشكل شبه يومي عمليات إطلاق نار تجاه حواجز جيش الاحتلال في مدينة جنين ما يوقع في صفوفهم الإصابات.

وتشهد الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة من وتيرة عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى، وما يصاحبها من استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى واعتقال المئات، وهو ما دفع المقاومين للرد على انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المواطنين المدنيين العزل.