الأونروا تصرف مساعدات نقدية لإعادة بناء منازل المتضررين بعدوان 2021

أعلنت وكالة الأونرو، اليوم الأربعاء، عن استمرارها صرف مساعدات نقدية لإعادة بناء العاىلات التي تضررت خلال التصعيد الإسرائيلي مايو عام ٢٠٢١م.

وقالت في تصريح صحفي :"في إطار جهود الأونروا المستمرة للاستجابة لاحتياجات عائلات لاجئي فلسطين التي تأثرت منازلهم خلال تصعيد مايو 2021 ، تم تقديم الدعم ل 1,275 عائلة متضررة من خلال مساعدات نقدية لدفع بدل الإيجار للمأوى الانتقالي، وإصلاح 7,067 منزلاً متضرراً بشكل جزئي، و إعادة إعمار 590 منزلاً مدمراً بشكل كلي."

وأضافت، أنه اعتباراً من الاول من تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 ، تواصل الأونروا صرف دفعات للتقدم في إعادة إعمار المنازل المدمرة ل 165 عائلة.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تحصل 56 عائلة على دفعات أولى لبدء إعادة إعمار منازلهم مع نهاية الأسبوع الحالي.