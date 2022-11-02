الأونروا تصرف مساعدات نقدية لإعادة بناء منازل المتضررين بعدوان 2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:17 م
02 نوفمبر 2022
ارشيفية
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أعلنت وكالة الأونرو، اليوم الأربعاء، عن استمرارها صرف مساعدات نقدية لإعادة بناء العاىلات التي تضررت خلال التصعيد الإسرائيلي مايو عام ٢٠٢١م.

وقالت في تصريح صحفي :"في إطار جهود الأونروا المستمرة للاستجابة لاحتياجات عائلات لاجئي فلسطين التي تأثرت منازلهم خلال تصعيد مايو 2021 ، تم تقديم الدعم ل 1,275 عائلة متضررة من خلال مساعدات نقدية لدفع بدل الإيجار للمأوى الانتقالي، وإصلاح 7,067 منزلاً متضرراً بشكل جزئي، و إعادة إعمار 590 منزلاً مدمراً بشكل كلي."

وأضافت، أنه اعتباراً من الاول من تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 ، تواصل الأونروا صرف دفعات للتقدم في إعادة إعمار المنازل المدمرة ل 165 عائلة.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تحصل 56 عائلة على دفعات أولى لبدء إعادة إعمار منازلهم مع نهاية الأسبوع الحالي.

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