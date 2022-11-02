تردد قناة ميكي ماوس للأطفال الجديد بث مباشر 2023، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التردد الجديد لفضائية ميكي والمحببة للأطفال، وتبحث عنها العائلات لمشاهدتها لأبنائهم الصغار، لانها تقدم محتوى جيد وتربوي هادف للأطفال، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم تردد قناة ميكي للأطفال الجديد بث مباشر 2023.

تردد قناة ميكي للأطفال الجديد بث مباشر 2023

اغاني قناة ميكي للاطفال

وتعرض قناة ميكي ماوس مجموعة من أروع أغاني الأطفال العربية والإنجليزية واناشيد الطفولة الممتعة التي تتناسب مع عقولهم الطفولية وتعمل على تنمية مهارتهم اللغوية، ومايدور من حولهم وتحبب إليهم التعلم والقراءة وتساعدهم في النطق الصحيح ومنها هذه الأغاني:

أغنية fat cat mat .

أغنية فيروس كورونا.

الحروف الأبجدية.

أغنية badanamu abc .

Six Little Ducks .

five little friends .

أغنية sing the alphabet .

meet all the nemies from a to z .

أفلام قناة ميكي ماوس 2023

تشتهر قناة ميكي tv بعرض باقة من أشهر الأفلام الكرتونية المترجمة للعربية التي تسعى من خلالها لإسعاد مشاهديها بمختلف مراحلهم العمرية ومنها:

• فيلم نيمو.

• فروزن.

• طرزان.

• فيلم بيتر بان.

• كونغ فو.

• تنكر بيل.

• ايس ايج 3.

• فيلم تشيكن ليتل.

• وحدي في المنزل.

• بيوتي اند بيست.

• ذا جود ديناصور.

تردد قناة ميكي ماوس

نايل سات التردد: 12054 V - 27500 - 3/4 (SD variant)

ياسات التردد: 11996 V - 27500 - (8/9