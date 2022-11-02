بالصور "القرموط الغيني".. سمكة جديدة وافدة إلى بحر غزة

أفادت الادارة العامة للثروة السمكية، اليوم الأربعاء، بوصول نوع جديد من الأسماك الوافدة والمهاجرة من موطنها الأصلي.

وقال الثروة السمكية في بيان صحفي، إنه تم العثور على سمكة غير مألوفة للصيادين جرى اصطيادها بواسطة مركب الجر لاحد الصيادين اثناء عمله على مسافة 2 ميل من الشاطئ.

وأضافت ان الصياد لم يتعرف على نوعها وتواصل مع فريق البحث، بأن لديه سمكة غريبة غير معروفة النوع، مشيرة إلى أنه تم احضارها للإدارة العامة للثروة السمكية بهدف معرفة أصولها ومن ثم تصنيفها علميا والإعلان عنها.

وأوضحت أنه تم اخضاعها لمقاييس التصنيف العلمية المعمول بها، مبينة ان الصفات الظاهرية والهوية البيولوجية لهذه السمكة أنها وافد جديد إلى بحر قطاع غزة.

وأطلقت الثروة السمكة اسما جديدا على السمكة الوافدةلأنها غير معروفة سابقا بأي اسم محلى وقد أطلق عليها الباحثان اسم "القرموط الغيني" نسبة الى موطنها الاصلي وشكلها المتطابق مع الشكل الظاهري لأسماك القرموط.

إليكم تقرير الادارة العامة للثروة السمكية:

تقرير الإدارة العامة للثروة السمكية

(سمكة وافدة جديدة الى بحر غزة)

مقدمة: الأسماك الوافدة هي تلك الأنواع التي تدخل منطقة بحر غزة مهاجرة من موطنها الأصلي من بحار اخرى او من المحيطات عبر الممرات المائية التي تربط البحر المتوسط بالبحار والمحيطات المجاورة ومن أهمها قناة السويس ومضيق جبل طارق.

تلك الأنواع الوافدة عن طريق قناة السويس والتي تستوطن في البحر المتوسط تسمى الأنواع الليسبسية وذلك نسبة ل ديلي سبس الذي نسب له حفر قناة السويس، اما الأنواع التي تدخل عن طريق مضيق جبل طارق قادمة من المحيط الأطلسي فيطلق عليها مصطلح الأنواع المهاجرة.

تم وعلى مر السنوات العشرين السابقة تسجيل ما يقارب من 10 أنواع من الأسماك الوافدة من قبل فريق البحث العلمي للإدارة العامة للثروة السمكية والذي سبق ان قام بتصنيف ما يزيد عن 200 نوع من اسماك بحر غزة على أسس علمية وهذه الخطوة كانت بمثابة حجر الأساس للتعرف على الأسماك الوافدة الجديدة.

سمكة وافدة جديدة

تم في يوم الاثنين الموافق السابع عشر من شهر أكتوبر للعام 2022 العثور على سمكة غير مألوفة للصيادين تم اصطيادها بواسطة مركب الجر لاحد الصيادين اثناء عمله على مسافة 2 ميل من الشاطئ، لم يتعرف الصياد على نوعها وتواصل مع فريق البحث بان لديه سمكة غريبة غير معروفة النوع فتم التوجه اليه وبالفعل تبين من الوهلة الأولى بانها سمكة وافدة. تم احضارها للإدارة العامة للثروة السمكية بهدف معرفة أصولها ومن ثم تصنيفها علميا والإعلان عنها. تم اخضاعها لمقاييس التصنيف العلمية المعمول بها وقد اكدت الصفات الظاهرية والهوية البيولوجية لهذه السمكة انها وافد جديد الى بحر قطاع غزة وعليه تم إعلانها بانها وافد جديد، وتم منحها اسما محليا لأنها غير معروفة سابقا بأي اسم محلى وقد أطلق عليها الباحثان اسم/ القرموط الغيني نسبة الى موطنها الاصلي وشكلها المتطابق مع الشكل الظاهري لأسماك القرموط.

المواصفات العامة للسمكة:

• الجسم ممدود ومبروم؛ الرأس عريضًا ومسطحة قليلاً والفم كبير وبع صفوف من الاسنان الناعمة وأسفل الذقن يوجد زوائد استشعار طويلة نسبيا، اللون زيتوني بني من الناحية الظهرية وأبيض من الناحية البطنية. السمكة صغيرة الحجم نسبيا وقد بلغ طولها 21سم وبوزن 230 غرام وقد تم اصطيادها بواسطة شباك الجر مما يؤشر على انها سمكة قاعية.

معلومات التصنيف:

• الزعنفة الظهرية الاولى تحتوي على عدد 1 من الاشواك الحادة وعدد 7 من الاشواك الناعمة

• الزعنفة الظهرية الثانية دهنية

• الزعانف الصدرية تحتوي على اشواك حادة مسننة

• لا يوجد اشواك حادة في الزعنفة الشرجية

• الزعنفة الذيلية متشعبة

• الاشواك في الزعنفة الظهرية والصدرية مسننة وسامة ويمكن أن يسبب جروحًا مؤلمة جدًا

• الاسم العلمي: Carlarius parkii، عائلة: Ariidae، الجنس: Carlarius

• الاسم الإنجليزي: Guinean sea catfish

• الاسم المحلى القرموط الغيني

• تاريخ اول دخول: 17/10/2022

• طول السمكة في غزة*: 22 سم

• وزن السمكة في غزة: 230 غرام

• اقصى طول عالمي: 75 سم

• طرق الصيد: شباك الجر

• نظام التغذية: سمكة حيوانية التغذية وتتغذى على الاسماك واللافقاريات والقشريات .

• الموطن: سمكة قاعية تتواجد عادة في منطقة ساحل الرصيف القاري في منطقة ما بين 50- 80 م عمق وتدخل أحيانا في مناطق المياه العذبة ومصبات الانهار

• التوزيع الجغرافي: سمكة مدارية مهاجرة وتتوزع في منطقة شرق المحيط الأطلنطي من موريتانيا وأنجولا ودخلت البحر الابيض المتوسط بأعداد قليلة وتم رصدها لأول مرة يوم الاثنين 17/10/2022 م وذلك من خلال متابعة المصيد على أنها سمكة غريبة وتم التعامل معها حسب الأصول.

 تم تصنيف عدد 156 فرد من افراد هذه العائلة على مستوى العالم، اما في البحر الأبيض المتوسط فقد تم رصد عدد 2 من افراد العائلة وفي بحر غزة فقد تم تسجيل صنف واحد فقط في اول ظهور لهذه العائلة في منطقة بحر قطاع غزة.

م. جهاد يوسف صلاح م. محمد عليان أبو طير









