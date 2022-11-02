الاحتلال يستهدف مرصداً للمقاومة شمال قطاع غزة

أطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"،مساء اليوم الاربعاء، النار تجاه مرصد يتبع للمقاومة شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بأن قوات الاحتـلال أطلقت النار صوب أحد المراصد العسكرية التابعة للمقاومة في بلدة بيت حانون شمال القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وبين مراسلنا، أن استهدف المرصد جاء تزامنا مع تحليق مُكثف لطائرات الاستطلاع "الإسرائيلية" على مستويات منخفضة في أجواء متفرقة من قطاع غزة.

يذكر أن قوات الاحتلال المتمركزة شرق القطاع تطلق بشكل يومي الرصاص والغاز تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام لإجبارهم، استكمالاً لسياسياتها العدوانية ضد ابناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.