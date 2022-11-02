كاتب قطري لـ"فلسطين اليوم": إطلاق حملة لدعم القضية الفلسطينية خلال بطولة كأس العالم 2022

أكد الكاتب القطري، صالح الغريب، اليوم الأربعاء، أن بعض من شبان من قطر ودول عربية أطلقوا حملة برفع علم فلسطين والكوفية خلال بطولة كأس العالم في قطر التي ستبدأ في 21 نوفمبر المقبل، دعمًا للقضة الفلسطينية وشعبها في حقهم بالاستقلال وتحرير بلادهم من المغتصب الإسرائيلي.

وقال الكاتب، الغريب، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "لاعبي المنتخب القطري ارتدوا بعد الانتهاء من جولة تدريبية في استاد جاسم بن حمد، الكوفية الفلسطينية وعلم فلسطين، استجابةً لهذه الحملة التي تفاعل معها الآلاف".

وأضاف أن الحملة لاقت صدى وتجاوب وواسع عند الشباب القطري والعربي في ارتداء الكوفية والعلم، موضحًا أن الشباب العربي والقطري والفلسطيني ينتظرون انطلاق بطولة مونديال قطر والتي ستمتد قرابة الشهر من أجل تلبية النداء داخل الملاعب.

وأشار الغريب، إلى أن النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دشنوا وسم بعنوان (أنا عربي وادعم قطر)، وهو ضمن الخطوات المسبقة من تنفيذ الحملة، لزيادة المشاركة ورقعة الانتشار.

وحول أهمية الحملة التي تقام في بلد عربي، بيّن الكاتب القطري، أنها تؤكد على أن القضية الفلسطينية تعد من القضايا العربية الأولى التي يجب على كل شاب عربي نصرتها ونصرة شعبها رغم محاولات الغرب في حرف الأنظار عنها، وحملات التشويه التي تمارس ضدها، وهرولة التطبيع.

كما وأضاف الغريب، أنها تهدف إلى مناصرة القضية الفلسطينية وما يعانيه الشعب الفلسطيني من آلة البطش التي يمارسها الجيش الإسرائيلي عليهم، لا سيما في مدينة القدس ونابلس وقطاع غزة وفي أماكن تواجد المواطنين كافة.

وطالب الكاتب، من الإعلام العربي، بدعم ونجاح الحملة والحملات الأخرى التي تناصر فلسطين وترفض وجود الاحتلال الاسرائيلي.

وتأتي حملة رفع علم فلسطين في بطولة كأس العالم التي ستبدأ في دولة قطر من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2022، في وقت يشن الاحتلال الإسرائيلي حربًا ضروسًا على الشعب الفلسطيني وقضيته التي يحاول وبدعم من دول غربية وبعض المطبعين من الأنظمة العربية إلى تصفيتها وشطب حقوق الفلسطينيين نهائيًا.