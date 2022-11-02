الاستيطان في الشيخ جراح.. محاولات لاختراق الحي وتقطيع أوصاله

كشفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" قبل أيام، عن مخطط لبناء وحدات استيطانية جديدة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

ويسعى الاحتلال وراء هذا المخطط للسيطرة على المزيد من أراضي الفلسطينيين في الحي، واختراق أراضيه وتقطيع أوصاله وتواصله مع الأحياء المقدسية الأخرى، حيث يقع المخطط على محاور السكك الحديدية الخفيفة للخط المعتمد (الأخضر) والخط المخطط (الأزرق الفاتح) بمساحة 2110 مترًا مربعًا.

ووفق المخطط فمن المقرر بناء 135 وحدة استيطانية جديدة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، ضمن مخطط ما تسميه بـ"التجديد العمراني في مستوطنة معلوت دفنا".

وبُنيت مستوطنة "معلوت دفنا" عام 1973 على أراضٍ صادرها الاحتلال عام 1968، وتعود ملكيتها لعائلات مقدسية في قرية لفتا وحي الشيخ جراح، تبلغ مساحتها 389 دونمًا، ويسكنها 700 مستوطن، وأقيم فيها خلال السنوات العشر الأولى 1184 وحدة استيطانية، وبجوارها المبنى الضخم لمقر ما يسمى بـ"حرس الحدود".

وبنا على ما تخطط سلطات الاحتلال، فسيتم هدم مبنى قائم من 5 طوابق يضم 26 وحدة، وإنشاء مبنى جديد بدلًا منه يضم 12 طابقًا و135 وحدة استيطانية وكنيس يهودي وموقف سيارات تحت الأرض لاستخدام سكان المبنى والتجارة، ومسار يتصل بنظام الممرات الموجود في الحي، ويتصل بالسكك الحديدية الخفيفة.

صراع مفتوح مع الاحتلال

بدوره قال المختص في شؤون القدس إسماعيل مسلماني، إن مدينة القدس تعيش صراع مفتوح مع الاحتلال نتيجة الممارسات اليومية المتخذة من قبله بحقها وبحق أهلها، موضحا أن بناء وحدات استيطانية في القدس يأتي ضمن هذا الصراع.



وأكد مسلماني أن إجراءات الاحتلال بحق أهالي القدس مستمرة من أجل تهويدها واستمرار الاستيطان فيها، وأن الاحتلال يسعى لتفريغ مدينة القدس من سكانها ليكون الطابع السائد فيها يهودي فقط.

ونوه إلى أن الاحتلال يسعى لإيجاد تواصل ما بين غربي القدس وشرقها عبر المخطط، ووصل الوحدات الاستيطانية الجديدة مع قصر المفتي الذي استولى عليه الاحتلال سابقًا بالحي، ومن ثم وصلها مع الجامعة العبرية ومستوطنة "التلة الفرنسية" المقامة على أراضي جبل المشارف.



أما الباحث المختص في شئون القدس فخري أبو دياب، فبين أن المخطط الاستيطاني الجديد في الشيخ جراح هو مخطط كبير ومتدحرج.