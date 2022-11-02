نوير يعلن إصابته بالسرطان وخضوعه لـ3 عمليات جراحية

أعلن الألماني مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، إصابته بمرض السرطان.

وقال نوير في مقطع فيديو، عبر حسابه على "إنستجرام": "أصبت بسرطان الجلد، وأجريت 3 عمليات جراحية".



وأضاف: "نظرا لأننا نتدرب باستمرار ونلعب ونرغب أيضا في قضاء وقت فراغنا في الهواء الطلق، فمن الضروري لنا أن نبدأ باستخدام مرشحات الحماية من أشعة الشمس الحديثة، وعامل حماية من أشعة الشمس يزيد عن 50".



وأضافت الصحيفة، أنه كانت هناك تكهنات حول مرض نوير بالسرطان في ديسمبر/ كانون الأول 2021، عندما كان يتجول مع رقعة واضحة على وجهه قبل مباراة دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة.



وأكدت الصحيفة، أن مشاركة نوير في مونديال قطر ليست محل شك على الإطلاق.