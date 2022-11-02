الجهاد: القائد هاني عابد جسد نموذجاً في الابداع العلمي بجانب الجهاد والمقاومة

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء 2/12/2022، أن القائد الوطني والأكاديمي الفلسطيني المقاوم الأستاذ هاني عابد جسد نموذجاً في العمل والابداع العلمي، إلى جانب موقعه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ودوره المهم والمؤثر في مسيرة الجهاد والمقاومة دفاعاً عن وطنه وشعبه.

وقال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي أ. طارق سلمي: " في ذكرى استشهاد القائد الوطني والأكاديمي الفلسطيني المقاوم الأستاذ هاني عابد، نستذكر قائداً كبيراً جسد نموذجاً في العمل والابداع العلمي".

وأضاف سلمي:" رغم تعرض الأستاذ القائد هاني عابد للاعتقال والملاحقة، لكنه لم يجزع ولم يتراجع، بل واصل طريقه رغم قسوة وتعقيدات الظروف المحيطة، ودفع حياته دفاعاً عن المبادئ الراسخة في عقله ووجدانه فكان أول معتقل سياسي اعتقلته أجهزة السلطة ثم أول شهيد يغتاله العدو عقب اتفاق "أوسلو" المشؤوم . "

وتابع:" رحم الله الشهيد الأستاذ هاني عابد، وعهدنا مع الله تعالى ثم مع شعبنا وشهدائنا أن نمضي على نهج المقاومة وأن نحافظ على وصايا الشهداء.