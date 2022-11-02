بالفيديو والصور استشهاد مواطن وإصابة جندي بجراح خطيرة في عملية دهس غرب رام الله

استشهد صباح اليوم الأربعاء 2/11/2022، شابٌ فيما أصيب جندي بجراح خطيرة في عملية دهس غرب رام الله بالضفة المحتلة.

ووفقاً لإذاعة جيش الاحتلال، فقد أصيب جندي بجراح خطيرة في عملية دهس قرب حاجز مكابيم غرب رام الله.

وأفادت المصادر، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على المنفذ، مما أدى إلى استشهاده.

وفيما بعد أعلنت الشؤون المدنية، أن شهيد عملية الدهس هو حباس ريان 54 عامًا.

كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن المصاب في عملية الدهس ضابط في الجيش الإسرائيلي، وحالته خطيرة، المنفذ بعدما دهسه نزل وحاول مهاجمته بفأس لكن تم إطلاق النار عليه.







