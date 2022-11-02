بعد فرز 71% من الأصوات .. تحالف نتنياهو يحصل على 67 مقعدا

أظهرت نتائج فرز أصوات انتخابات الكنيست الإسرائيلي ااـ 25، حتى الساعة 8:20 من صباح الأربعاء 2/11/2022-، تقدما كبيرا لمعسكر بنيامين نتنياهو، على ما يطلق عليها كتلة "التغيير"، أو الوسط واليسار.

وبحسب لجنة الانتخابات الإسرائيلية، فإنه تم فرز 72% من الأصوات، والتي أوصلت كتلة نتنياهو إلى 67 مقعدًا، بعد أن وصل الليكود إلى 32 مقعدًا، والصهيونية الدينية 14، وشاس 12، ويهدوت هتوراة 9.

ووصلت أحزاب كتلة التغيير، هناك مستقبل إلى 23 مقعدًا، و المعسكر الوطني إلى 12، ويسرائيل بيتنا 5، والموحدة إلى 5، والعمل إلى 4، والأحزاب العربية (العمل - الجبهة) 4 مقاعد، في حين ان أحزاب ميرتس، وبلد، والبيت اليهودي أقل من نسبة الحسم.

ووفقا لمعطيات لجنة الانتخابات المركزية، فإنه حتى الساعة 8:19 صباحا، تم فرز 3451440 صوتا التي تشكل 71% من مجمل الأصوات الحقيقة، حيث تم فرز 9390 صندوق اقتراع التي تشكل 75% من مجمل صناديق الاقتراع.

وتشير معطيات لجنة الانتخابات المركزية أن هناك نحو 500 ألف صوت في المغلفات المضاعفة التي وصلت إلى مقر لجنة الانتخابات صباح اليوم، وسيم لاحقا فرزها، وتشمل هذه المغلفات أصوات الجنود، والمرضى في المستشفيات، والمعتقلين في السجون.

وبحسب النتائج حصل حزب الليكود برئاسة نتنياهو على 23.72%، بينما حزب "يش عتيد"، برئاسة لبيد حصل على 17.95%، فيما حصل تحالف "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، على 10.47%.

وحصل "المعسكر الوطني"، برئاسة بيني غانتس على 9.1%، بينما الأحزاب الحريدية ممثلة بحزب "شاس" برئاسة أريه درعي على 9.11%، وحزب "يهدوت هتوراة" برئاسة موشي غافني، فاز بنسبة 7.23%.

كما حصل حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، على 4.46%، وتحالف الجبهة والتغيير برئاسة أيمن عودة على 3.38%، وحزب العمل برئاسة ميراف ميخائيلي على 3.6%.

وأظهرت النتائج أن 3 أحزاب تقترب من نسبة الحسم، هي حزب "ميرتس" برئاسة زهافا غلئون، بحصوله على 3.17%، وحزب التجمع الوطني الديموقراطي برئاسة سامي أبو شحادة، الذي حصل على 2.75%.

وبحسب النتائج الحقيقة المحدثة، وفرز 71 % من الأصوات، وتوزيع هذه النسبة إلى مقاعد، يحصل الليكود على 32 مقعدا، "ويش عتيد" 23 مقعدا، و"الصهيونية الدينية" 14 مقعدا، و"المعسكر الوطني" 12 مقعدا، بالإضافة إلى حزب "شاس" 12 مقعدا.

بينما يحصل حزب "يهدوت هتوراة" على 9 مقاعد، و"يسرائيل بيتينو" 5 مقاعد، القائمة الموحدة 5 مقاعد، وحزب العمل 4 مقاعد، والجبهة والتغيير، 4 مقاعد.

وبحسب هذه النتائج المرحلية يحصل معسكر نتنياهو على 67 مقعدا، ومعسكر لبيد على 49 مقعدا، إضافة إلى 4 مقاعد للجبهة.