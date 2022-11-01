ميسي يصدم برشلونة وجمهوره

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وجه ضربة لفريقه السابق برشلونة ولجمهوره الذي يحلم بعودة "البرغوث" إلى صفوف الفريق الكتالوني.



وينتهي عقد ليونيل ميسي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، ولكن بموافقة الطرفين.



وقالت صحيفة "سبورت"، إن ميسي يتجاهل مكالمات برشلونة لمناقشة عودته إلى قلعة الكامب نو، والتي تأتي من مصدر مقرب لخوان لابورتا رئيس برشلونة.



ويأتي ذلك في ظل تداول أخبار تفيد بأن ميسي يجري بالفعل، مفاوضات مع نادي إنتر ميامي الأمريكي في الأيام الماضية.

وسيكون قرار الانتقال صعباً بالنسبة لميسي في الوقت الحالي، وعلى الرغم من رغبته في اللعب بالدوري الأميركي، فإن الحاصل على جائزة الكرة الذهبية 7 مرات، يبقى أحد أفضل لاعبي كرة القدم في أوروبا، خصوصاً أنه سجل 12 هدفاً، وصنع 13 تمريرة حاسمة في 17 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم.



وإلى جانب ذلك يسعى نادي باريس سان جيرمان لإقناع نجمه ميسي بالتوقيع على عقد جديد أو تمديد عقده الحالي.



وكان ميسي قد صرح أنه لا يركز حاليًا على حسم مستقبله، لكنه يفكر في تقديم مستويات جيدة مع منتخب بلاده الأرجنتيني في كأس العالم قطر 2022.